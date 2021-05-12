Президент Туркменистана поприветствовал участников нефтегазового инвестфорума

Реализация новых значимых для региона и мира проектов в топливно-энергетической сфере и в дальнейшем останется одним из приоритетов нашей госполитики

Сегодня в Ашхабаде начал свою работу двухдневный Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, сообщает Report.

По случаю этого события президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к его участникам с приветственным посланием, в котором, в частности, говорится:

"Поздравляю вас с началом работы Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс Туркменистана! Этому событию придаётся большое значение в успешном решении многих задач, стоящих перед нефтегазовым комплексом страны.

Наряду с экспортом энергоресурсов на мировые рынки, Туркменистан уделяет особое внимание созданию современных производств по переработке нефти и газа. В нашей стране, являющейся одним из мировых лидеров по запасам природного газа, реализуются масштабные проекты по развитию нефтегазовой и промышленной отраслей экономики. Строятся индустриальные гиганты, специализированные на переработке углеводородного сырья.

Зарубежные бизнесмены – участники нынешнего Международного форума, будут ознакомлены с возможностями инвестирования в топливно-энергетический комплекс, со стратегией развития нефтегазовой отрасли, с опытом активного привлечения современных технологий, методами реализации услуг и модернизации индустрии.

Форум предоставит самые благоприятные условия для всех заинтересованных иностранных инвесторов. Бизнесмены смогут представить свои предложения по оказанию современных услуг и провести переговоры с туркменскими коллегами.

Интенсивное освоение богатых нефтью и природным газом месторождений с привлечением иностранных инвестиций – одно из приоритетов развития нефтегазового комплекса страны. Открытие новых месторождений и расширение их площадей, бурение новых скважин ведутся совместно с иностранными компаниями в рамках заключённых контрактов и соглашений.

Энергетическая стратегия Туркменистана нацелена на всестороннее развитие топливно-энергетического комплекса и его планомерную интеграцию в мировую энергетическую систему. В этих целях в стране развёрнута масштабная работа по созданию многовекторной газопроводной системы, диверсификации экспорта туркменских энергоресурсов на мировые рынки.

В настоящее время высокими темпами продолжается строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Реализация этого масштабного проекта позволит не только укрепить экономический потенциал государств-участников, но и окажет позитивное воздействие на развитие других стран.

Туркменистан не ограничивается лишь производством энергоресурсов и их поставками в другие страны, но и год от года увеличивает объёмы экспорта пользующейся огромным спросом в мире газохимической продукции. В данном контексте большое значение придаётся формированию мощностей по переработке природного газа для производства новой продукции.

В последние годы многое делается в рамках принятых программ. Так, в соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности, мы планируем в ближайшее время начать строительство ряда газохимических комплексов и заводов. Реализация новых значимых для региона и мира проектов в топливно-энергетической сфере и в дальнейшем останется одним из приоритетов нашей государственной политики.

Уверен, что нынешний Международный форум будет иметь большое значение в деле обмена опытом бизнесменов нашей страны с иностранными партнёрами, обсуждения взаимовыгодных проектов, налаживания перспективного сотрудничества", - говорится в приветствии главы государства.