Президент Турции: Сегодня мы совершаем исторический шаг для нашего региона и страны

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня мы совершаем исторический шаг для нашего региона и страны. Мы запускаем проект, известный как Энергетический шелковый путь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия первой фазы TANAP в Сеидгази (Эскишехир, Турция).

Он также сказал, что реализация этого проекта стала возможной благодаря прочным отношениям и доверию между Турцией и Азербайджаном, а также компаниями.

"Я поздравляю тех, кто внес вклад в реализацию этого гигантского проекта раньше намеченного срока. Я благодарю президента Ильхама Алиева за его руководство. Я также хотел бы поблагодарить всех президентов, министров и депутатов, принимающих участие в церемонии", - сказал он.

"Благодаря этому проекту природный газ Каспия впервые достигнет Европы. Как вы знаете, это не первая попытка доставить богатые энергетические ресурсы этого региона в Европу. Мы начали этот путь с проекта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и продолжили стратегическое партнерство с Азербайджаном и Грузией проектом Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому азербайджанский газ поставляется в Турцию. Наше сотрудничество не ограничилось только энергопроектами. Мы вместе с моим дорогим братом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реализовали имеющий стратегическое значение железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс. Тем самым мы связали Лондон и Китай. TANAP является новейшим результатом нашего общего видения. Данный проект, отвечающий изменениям и потребностям энергетического рынка, является предвестником новых проектов в будущем", - сказал он.

Президент также отметил, что ввод в эксплуатацию проекта TANAP позволит Турции сделать еще один шаг к тому, чтобы стать энергетическим хабом и обеспечит работой сотни предприятий.

По словам Эрдогана, Турция реализовала ряд успешных проектов в сфере энергетики, транспорта и торговли: "Наша страна безопасна для инвестиций".