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    Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии

    Состоялся обмен мнениями по реализуемым и запланированным проектам SOCAR в этой стране

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев находится с визитом в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 17 апреля Р.Абдуллаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

    В ходе встречи были обсуждены экономические связи между странами, перспективы сотрудничества в сфере энергетики, состоялся обмен мнениями по реализуемым и запланированным проектам SOCAR в этой стране.

    В рамках визита запланированы встречи Р.Абдуллаева с другими официальными лицами Грузии и участие в открытии некоторых объектов, построенных на основе совместных проектов. 

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