Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев находится с визитом в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 17 апреля Р.Абдуллаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В ходе встречи были обсуждены экономические связи между странами, перспективы сотрудничества в сфере энергетики, состоялся обмен мнениями по реализуемым и запланированным проектам SOCAR в этой стране.

В рамках визита запланированы встречи Р.Абдуллаева с другими официальными лицами Грузии и участие в открытии некоторых объектов, построенных на основе совместных проектов.