Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Мы считаем Грецию ценным партнером и важным рынком" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной Нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев дал интервью греческой газете “İmerissia”.

- Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу расследования Европейской комиссии, связанного с приобретением SOCAR акций компании DESFA.

- Второй этап расследования Европейской комиссии, связанного с приобретением SOCAR акций компании DESFA не является исключительным событием и такое часто встречается при процедурах контроля за слияниями компаний со стороны Европейской комиссии. SOCAR высоко ценит время Комиссии, которое уже потрачено и еще будет потрачено на этот процесс в будущем, а также затраченные ею усилия и ресурсы. Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с Комиссией, чтобы завершить этот процесс в течение короткого времени.

- Думаете ли Вы отказаться от контракта в случае, если Европейская комиссия потребует от вас дополнительные уступки и обязательства?

- SOCAR всегда делал все, что в его силах для утверждения соглашения и оказываемые усилия были положительно встречены со стороны правительства Греции и Европейской комиссии. По этой причине мы уверены, что Европейская комиссия останется довольной результатами второго этапа расследования, проводимого Конкурсным директоратом. На данный момент нет оснований думать о гипотетических вопросах.

- Как Вы думаете, этот вопрос может оказать отрицательное влияние на греческо-азербайджанские экономические связи?

- Руководство обеих стран неоднократно отмечало, что Греция является другом и надежным стратегическим партнером и эти связи, конечно же, не ограничиваются только лишь нефтяной или газовой промышленностью, а продолжают положительно развиваться в различных сферах. Эти связи еще больше укрепились после визита делегации SOCAR в Грецию 10 ноября и встречи с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом. На встрече, прошедшей в дружественной обстановке, стороны обсудили вопросы реализации проекта TAP и вопросы, связанные с завершением процесса приобретения SOCAR 66% акций компании DESFA - оператора газораспределительной сети Греции. Нет никаких оснований говорить об изменении развития нынешних положительных отношений между Азербайджаном И Грецией.

- Это событие может оказать влияние на проект TAP и если да, то какое?

- Мы надеемся, что процесс приобретения акций компании DESFA завершится в срок и в будущем стороны смогут воспользоваться всеми возможностями успешного сотрудничества. Как мы знаем, международный консорциум TAP подписал независимое соглашение о сотрудничестве с DESFA и этот проект успешно развивается в Греции.

- Каковы перспективы деятельности SOCAR в Греции?

- Важнейшим элементом отношений между нашими странами является партнерство в сфере энергетической безопасности, экспорта природного газа Азербайджана в Грецию и сотрудничество в международных энергетических проектах, выгодное для обеих сторон. Мы считаем Грецию ценным партнером и важным рынком. Мы уверены, что наше партнерство позволит Греции укрепить свою геополитическую позицию в Южной Европе и сыграть важную роль в создании альтернативного энергетического коридора с целью транспортировки природного газа с Востока на Запад. Мы считаем, что Греция способна стать региональным газовым центром и основным игроком региона в сфере природного газа. Нашей главной целью является развитие и укрепление существующих партнерских связей и в то же время развитие в будущем бизнес-возможностей в регионе.

- Может ли Азербайджан стать надежным партнером Европейского Союза в энергетическом секторе?

- Европейский Союз и Азербайджан имеют общие интересы в энергетической сфере, каждый из них может получить выгоду от интеграции соответствующих энергетических рынков, и тем самым усилить свою энергетическую безопасность. ЕС и Азербайджан сталкиваются с одинаковыми проблемами в энергетической политике. Диверсификация и безопасность энергетического снабжения, углубление реформ на энергетическом рынке, развитие и модернизация энергетической инфраструктуры, энергетическая производительность и ее экономия, использование возобновляемых источников энергии волнуют обе стороны. Укрепление сотрудничества Между Азербайджаном и ЕС позволит провести необходимые реформы, в то же время улучшит инвестиционную среду, создаст условия для будущих инвестиций. Если рассматривать в исторической перспективе, Азербайджан всегда был готов стать глобальным центром энергетического снабжения. Как вы знаете, в настоящее время SOCAR работает над совместными проектами в нефтегазовой сфере с 25 глобальными компаниями. Среди этих проектов хочется отметить Южный газовый коридор, который будет осуществлять поставки газа в Европу из месторождения "Шахдениз-2". Значительная часть инвестиций в размере 45 млрд долларов США в этот проект, включающий трубопроводы Южный Кавказ, TANAP и TAP, приходится на долю SOCAR. Это еще раз доказывает, что мы являемся сторонниками безопасности энергоснабжения ЕС. Еще раз хотелось бы отметить, что SOCAR является надежным энергетическим партнером Европы. Мы действительно верим, что диверсификация энергоснабжения является одним из важных вопросов в энергетической политике Европейского Союза и SOCAR поддерживает своих европейских партнеров.