Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю

Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю

Сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда – в Венгрию, а из Венгрии - в другие европейские страны.

https://static.report.az/photo/1a18b88f-abd7-3fdd-82e2-a858a5c6033e.jpg https://static.report.az/photo/1a18b88f-abd7-3fdd-82e2-a858a5c6033e.jpg

Сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда – в Венгрию, а из Венгрии - в другие европейские страны. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов. Подчеркнув, что в связи с этим велись обсуждения, глава государства отметил, что Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны. "Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности несут особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер", - добавил президент Ильхам Алиев. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We have now revived NABUCCO project, which was once consigned to history