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Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю

Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю Сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда – в Венгрию, а из Венгрии - в другие европейские страны.
Энергетика
30 января 2023 г. 19:57
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю

Сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда – в Венгрию, а из Венгрии - в другие европейские страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Подчеркнув, что в связи с этим велись обсуждения, глава государства отметил, что Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны.

"Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности несут особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We have now revived NABUCCO project, which was once consigned to history
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Vaxtilə tarixə qovuşmuş NABUKKO layihəsini biz indi canlandırmışıq"

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