Президент Ильхам Алиев: "Подписание Контракта века является историческим событием"

"Подписание «Контракта века» является историческим событием".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников.

Глава государства заявил, что пользу этого договора сегодня видят азербайджанское государство, азербайджанский народ:

"Азербайджанское государство, азербайджанский народ получают сегодня пользу от этого контракта. Трудно представить, за счет чего Азербайджан в то время мог бы обеспечить свое экономическое развитие, если бы не был подписан «Контракт века». За счет чего мы могли бы успешно развиваться? «Контракту века» принадлежат особое место, особая роль в истории нашей независимости. Подписание данного контракта тоже далось нелегко. Длительные переговоры оставались безрезультатными. Конечно, обе стороны старались добиться более благоприятных и приемлемых условий для себя. Считаю, что на примере «Контракта века» мы видим позитивную сторону международного сотрудничества, так как и инвестирующая сторона – инвесторы, и Азербайджанское государство, найдя баланс интересов, подписали этот контракт на самых приемлемых для себя условиях. Если условия контрактов не устраивают инвесторов, то, конечно, о подписании какого-либо контракта не может быть и речи. В то же время полностью были обеспечены и интересы Азербайджанского государства. Азербайджан, обновляющийся, модернизирующийся сегодня в результате реализации контракта, является наглядным подтверждением моих слов.

Хорошо помню заключительный этап переговоров. Более месяца шли переговоры в американском городе Хьюстон. Они сыграли решающую роль. Вступление контракта в силу вывело Азербайджан на новый путь развития, и сегодня «Контракт века» играет свою роль в развитии нашей нефтяной промышленности. Продление два года назад срока контракта до 2050 года показывает, насколько правильное решение было принято в 1994 году".

Президент также отметил, что "Контракт века" является началом и составной частью нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева:

"Именно благодаря смелости, мудрости Гейдара Алиева Азербайджан смог преподнести себя миру. Впервые в истории иностранные компании стали участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море. В результате подписания «Контракта века» были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Тысячи компаний в Азербайджане участвуют в реализации данного контракта в качестве подрядчиков. То есть, «Контракт века» приносит огромную пользу.

Вместе с тем, Азербайджан в то время признавался в мире как рискованная страна. Оккупация Арменией наших земель, гражданская война, экономические трудности, еще раз хочу сказать, не могли преподнести Азербайджан как страну, благоприятную для инвестиций. В то время одной из заслуг Гейдара Алиева было и то, что он смог убедить инвесторов. Руководство Государственной нефтяной компании - наш друг покойный Натиг Алиев, Хошбахт Юсифзаде, Валех Алескеров, я и другие сотрудники старались убедить инвесторов в том, что вкладывать инвестиции в Азербайджан можно и нужно, что тот, кто сегодня вкладывает инвестиции в Азербайджан, завтра получит большую пользу. Так и случилось. Инвестиции, вложенные в реализацию «Контракта века», окупились сполна. Иностранные инвесторы получили доход, исчисляющийся миллиардами долларов. Доход Азербайджанского государства превысил сто миллиардов долларов.

То есть, еще раз хочу сказать, этот контракт занимает достойное место в мировой практике, потому что были обеспечены интересы и государства, и инвесторов. В то же время доходы от нефти создали условия для стремительного развития нашей страны. Нам известно о том, что происходит в нефтяной промышленности в мире. Во многих случаях нефть не приносит счастья, приносит трагедии, противостояние, неравенство, несправедливость. На примере Азербайджана нефть принесла пользу. Потому что доходы от нефти были вложены в качестве инвестиций в наше общее развитие, создали условия для решения социальных вопросов, открыли возможности для укрепления международных позиций нашей страны. Модернизирующиеся города, благоустраивающиеся села, происходящие в стране созидание, благоустройство – в основе всего этого лежит наша нефтяная промышленность".