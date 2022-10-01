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Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы

Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) сыграет важную роль в диверсификации поставок газа и укреплении энергобезопасности Европы.
Энергетика
1 октября 2022 г. 12:49
Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) сыграет важную роль в диверсификации поставок газа и укреплении энергобезопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

"Проект IGB сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа. Энергетическая безопасность является частью национальной безопасности каждой страны, и нынешняя геополитическая ситуация в мире лишний раз доказывает это", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “IGB Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaq”
Версия на английском языке ФотоPresident: ICGB project will play important role in energy security of Europe

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