Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) сыграет важную роль в диверсификации поставок газа и укреплении энергобезопасности Европы.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) сыграет важную роль в диверсификации поставок газа и укреплении энергобезопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

"Проект IGB сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа. Энергетическая безопасность является частью национальной безопасности каждой страны, и нынешняя геополитическая ситуация в мире лишний раз доказывает это", - заявил глава государства.