Президент: Если у европейских потребителей возникнет дополнительная потребность в газе, то мы должны начать переговоры

"Мы приступили к экспорту нашего природного газа в Европу в последний день прошлого года – 31 декабря. С того времени профиль нашего экспорта растет. Долгие годы - на протяжении 15 лет мы являемся надежными поставщиками нефти на европейский рынок, и никак

"Мы приступили к экспорту нашего природного газа в Европу в последний день прошлого года – 31 декабря. С того времени профиль нашего экспорта растет. Долгие годы - на протяжении 15 лет мы являемся надежными поставщиками нефти на европейский рынок, и никаких перебоев не было. А сейчас мы играем свою роль как надежный поставщик природного газа".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Наш природный газ дешевле, чем газ, поступающий из других источников. Этот газ поступает из нового источника. Важность Южного газового коридора объясняется не только дополнительными объемами газа, но и тем, что он является альтернативным источником. Это – вопрос энергетической безопасности. Мы уже продали на контрактной основе газ, отправляемый нами европейским потребителям. Поэтому если у европейских потребителей возникнет дополнительная потребность, то мы должны начать переговоры. Потому что вначале надо продать газ, а затем добывать его. Обычно последовательность действий в газовом бизнесе такова.

Подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Такого объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта по меньшей мере на 100 лет. В настоящее время мы находимся на стадии разведки новых месторождений. Среди крупных энергетических компаний растет интерес к нефтегазовому сектору Азербайджана. Мы можем увеличить объем и добычу, однако для этого должны в настоящее время приступить к переговорам и подписать новые контракты. После этого мы будем вкладывать инвестиции в еще большую добычу", - сказал президент.