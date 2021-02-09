VII заседание Консультативного совета по ЮГК состоится на этой неделе

Президент: Сотрудничество в энергетической сфере является важной частью нашего партнерства

"Сотрудничество в энергетической сфере является важной частью нашего партнерства. Мы очень рады завершить наш крупный проект - Южный газовый коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая государственного министра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

“Вы знаете, что BP - наш стратегический партнер. Эта компания с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, реализуемых в Азербайджане. После продления ”контракта века” наше сотрудничество будет продолжаться в течение многих десятилетий", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, на заседании будут рассмотрены достигнутые результаты и будущее сотрудничество: "Конечно, инвестиции Соединенного Королевства в Азербайджан очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции, в основном, были вложены в энергетический сектор - почти 30 миллиардов долларов. Это дало нам возможность соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому я уверен, что основной сферой нашего внимания в ближайшие годы станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана”.