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VII заседание Консультативного совета по ЮГК состоится на этой неделе

VII заседание Консультативного совета по ЮГК состоится на этой неделе Президент: Сотрудничество в энергетической сфере является важной частью нашего партнерства
Энергетика
9 февраля 2021 г. 13:49
VII заседание Консультативного совета по ЮГК состоится на этой неделе
Ильхам Алиев

"Сотрудничество в энергетической сфере является важной частью нашего партнерства. Мы очень рады завершить наш крупный проект - Южный газовый коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая государственного министра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

“Вы знаете, что BP - наш стратегический партнер. Эта компания с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, реализуемых в Азербайджане. После продления ”контракта века” наше сотрудничество будет продолжаться в течение многих десятилетий", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, на заседании будут рассмотрены достигнутые результаты и будущее сотрудничество: "Конечно, инвестиции Соединенного Королевства в Азербайджан очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции, в основном, были вложены в энергетический сектор - почти 30 миллиардов долларов. Это дало нам возможность соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому я уверен, что основной сферой нашего внимания в ближайшие годы станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана”.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “İki gündən sonra Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının yeddinci iclası keçiriləcək”

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