О нас

Президент Азербайджана: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона

Президент Азербайджана: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона.
Энергетика
26 января 2023 г. 15:03
Президент Азербайджана: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона

Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 26 января, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Христоса Каподистриаса.

Отметив, что Южный газовый коридор является проектом, представляющим общий интерес, глава государства подчеркнул, что Греция играет роль транзитной страны в доставке азербайджанского газа в другие европейские страны.

Глава государства довел до внимания широкие возможности для развития сотрудничества между двумя странами не только в энергетической, но и в других сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: SGC contributes to development of entire region 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Cənub Qaz Dəhlizi bütöv bir regionun inkişafına töhfə verir"

Самое читаемое

Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi