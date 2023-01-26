Президент Азербайджана: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона

Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона.

Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 26 января, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Христоса Каподистриаса.

Отметив, что Южный газовый коридор является проектом, представляющим общий интерес, глава государства подчеркнул, что Греция играет роль транзитной страны в доставке азербайджанского газа в другие европейские страны.

Глава государства довел до внимания широкие возможности для развития сотрудничества между двумя странами не только в энергетической, но и в других сферах.