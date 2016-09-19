Президент Азербайджана наградил работников нефтяной промышленности - СПИСОК

19 сентября, 2016 15:21

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников нефтяной промышленности Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана награждены: орденом "Шохрат" Рзаев Фахреддин Абдулла оглу медалью "Терегги" Агаев Рамиз Эслан оглу Ага-заде Аслан Бахман оглу Аллахвердиев Джаваншир Гаджикерим оглу Бабаев Хагани Адалят оглу Байрамов Фазиль Гасан оглу Браян Гарсайд Джафаров Исбандияр Муртуза оглу Джим Кауи Дадашлы Азер Имран оглу Эминбейли Ильхам Акиф оглу Алескеров Тофиг Лачын оглу Алиев Аслан Ибрагим оглу Алиев Джаваншир Исмаил оглу Алиев Рафиг Махмуд оглу Асадов Хилал Наджаф оглу Фигаров Фархад Алирзаевич Фрэнсис Уилсон Гаджиев Физули Мирза оглу Гаджиев Юсиф Санан оглу Гасанов Адалят Юсиф оглу Ибадов Намиг Абас оглу Иманов Мамед Магеррам оглу Исмайлов Анар Шахмар оглу Исмайлов Эмиль Иса оглу Керимов Ильгар Аллахверди оглу Керимов Вугар Назир оглу Гафаров Низами Гусейн оглу Гуламов Гусейн Юнис оглу Гурбанов Ганиф Бахлул оглу Мухаммедов Тофиг Гулу оглу Мамедов Тельман Ибрагим оглу Мамедова Тамилла Мюрвет гызы Мусаев Габиль Гасан оглу Мустафаев Ильхам Аллахверди оглу Насиров Ильхам Мадат оглу Остин Хейз Рзаев Зияфет Ханкерем оглу Садыгов Ризван Рза оглу Салманов Назим Ханага оглу Саядов Айдын Джалал оглу Самедов Джалаир Губад оглу Сулейманов Багир Алекбер оглу Юсубов Субхан Бадирадинович. Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджана следующим лицам предоставлены персональные пенсии президента Азербайджанской Республики: Джафарову Тельману Мухтар оглу Хыдырову Бейкесу Сейфулла оглу Мехтиеву Ульви Шафаят оглу. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.