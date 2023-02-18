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Президент: Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок

Президент: Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок.
Энергетика
18 февраля 2023 г. 17:22
Президент: Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок

Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером в Мюнхене.

Глава государства довел до внимания, что наша страна обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря и на суше.

Отметив в этой связи важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, глава государства сказал, что в настоящее время с международными компаниями-партнерами подписаны различные документы, связанные с производством до 25 гигаватт возобновляемой энергии, в этом направлении ведется работа.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan has increased gas export to European energy market
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan Avropanın enerji bazarına qaz ixracını artırıb"

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