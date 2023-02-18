Президент: Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок

Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок.

Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером в Мюнхене.

Глава государства довел до внимания, что наша страна обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря и на суше.

Отметив в этой связи важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, глава государства сказал, что в настоящее время с международными компаниями-партнерами подписаны различные документы, связанные с производством до 25 гигаватт возобновляемой энергии, в этом направлении ведется работа.