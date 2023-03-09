Президент: Азербайджан планирует экспортировать "зеленую" энергию

Азербайджан планирует экспортировать "зеленую" энергию.

Азербайджан планирует экспортировать "зеленую" энергию.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Международная финансовая корпорация уже утвердила окончательную оценку нашего потенциала по выработке ветровой энергии в Каспийском море - он составляет 157 ГВт, не говоря уже о 40 ГВт на суше. Так что это будущее мировой энергетики, это будущее Азербайджана. Энергопереход здесь развивается очень быстро", - подчеркнул глава государства.