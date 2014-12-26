Премьер-министр Грузии обсудил с президентом SOCAR газовый проект

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Итоговую встречу провел в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым. Встреча была посвящена итогам работы компании в Грузии в 2014 году.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии, в начале встречи Р.Абдуллаев передал "искренний привет" И.Гарибашвили от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стороны обсудили ход реализации проекта южного газового коридора "Шах Дениз-2". Было отмечено, что в этом проекте одна из основных ролей отводится Грузии, как транзитной стране.

На встрече присутствовали также глава компании SOCAR в Грузии Маир Мамедов и Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Азер Гусейн.