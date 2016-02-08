​Премьер-министр Грузии: Мы будем продолжать наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере - ЭКСКЛЮЗИВ

Тбилиси. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Мы осуществляем рациональное сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, в том числе и в вопросах энергетики".

Об этом в заявлении Report отметил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Премьер-министр заявил о необоснованности разговоров касательно желания приобрести газ у компании "Газпром": "Мы получаем 12% от транзита природного газа, который "Газпром" продает Армении. Россия хочет платить нам за транзит наличными. Мы же настаиваем на том, чтобы получать за транзит определенные объемы газа. Данные переговоры не несут политического характера, и можно сказать, что наши переговоры по этому поводу завершились".

Премьер-министр также затронул связи с Азербайджаном: "Азербайджан - наш стратегический партнер. Мы очень эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе в энергетической, и наше сотрудничество будет продолжаться и впредь", - подчеркнул премьер-министр.