Представители США и Турции обсудили потолок цен на российскую нефть

Механизм по реализации потолка цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды.

Механизм по реализации потолка цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в среду в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Седату Оналу.

Как сообщила пресс-служба американского Минфина, стороны обсудили военные действия в Украине. "Они обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую по морю российскую нефть, что ограничит ключевой источник доходов России и одновременно стабилизирует мировые энергетические рынки, - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров. - Заместитель (американского) министра подчеркнул тот факт, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через территориальные воды Турции".

Адейемо и Онал "подчеркнули свою общую заинтересованность в том, чтобы на мировые энергетические рынки" стабильно поставлялась нефть за счет создания "простого механизма" по реализации потолка цен, который позволит нефти проходить через турецкие проливы. "Замминистра поблагодарил Онала за его приверженность этим целям и за быстрое решение любых проблем по мере их возникновения", - заключили в американском финансовом ведомстве.