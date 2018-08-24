Представитель США призвал искать альтернативу "Северному потоку-2"

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Баку. 24 августа. REPOR.AZ/ Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о значимости Трансадриатического трубопровода (TAP), сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выступая на брифинге в Киеве, Джон Болтон заявил, что Европа в помощью "Северного потока-2" еще больше привязывает себя к российским поставщикам энергоресурсов, причем делает это абсолютно добровольно.

Он также отметил, что Украина попадет в рискованную ситуацию, если "Северный поток-2" будет построен. Болтон заявил, что альтернативный вариант для Украины и остальных европейцев - это поиск других источников и ресурсов природного газа.

Советник американского лидера напомнил про TAP, который может помочь с поставками "голубого топлива" из Азербайджана в Италию.