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Представитель США: Мы высоко ценим диверсификацию энергоисточников в Азербайджане

Представитель США: Мы высоко ценим диверсификацию энергоисточников в Азербайджане "Баку - прекрасный город, и я прекрасно провел здесь время".
Энергетика
27 июля 2021 г. 17:50
Представитель США: Мы высоко ценим диверсификацию энергоисточников в Азербайджане

"Баку - прекрасный город, и я прекрасно провел здесь время".

Об этом на брифинге заявил губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт, сообщает Report.

По словам губернатора, он провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рядом государственных и правительственных чиновников: "Я встретился с министрами иностранных дел, экономики и сельского хозяйства Азербайджана. Верю, что эти встречи создадут новые возможности для нашего сотрудничества. Глава Азербайджана также является прекрасным человеком. Мы обсуждали с ним энергетику, железные дороги и многие другие сферы. Во время встречи с президентом я подарил ему ковбойскую шляпу, и я надеюсь, что она очень понравилась президенту".

"В Оклахоме много нефте- и газопроводов. Мы хотим диверсифицировать наши источники энергии, увеличить долю возобновляемой энергетики. 40% энергии, которую мы используем в настоящее время, приходится на ветроэнергетика. В этом году в нашем штате немного похолодало, и часть штата осталась без света. Мы убедились, что эта сфера должна быть диверсифицирована. Азербайджан также предпринимает шаги в этом направлении, и мы это высоко ценим. Мы также обсудили это на встрече с главой государства. Президент сказал мне, что Азербайджан хочет стать экспортером электроэнергии. У нас также имеется опыт в этой области, и мы хотим им поделиться", - отметил губернатор.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: “Azərbaycanda enerji mənbələrinin şaxələndirilməsini yüksək qiymətləndiririk”

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