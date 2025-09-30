Представитель SOCAR: Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность

Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

Представитель SOCAR добавил, что хотя в начале пути к декарбонизации компания несколько отставала от конкурентов, наличие на рынке всех необходимых технологий дало ей преимущество: "Таким образом, даже немного запоздав, мы продвигались достаточно эффективно и быстро. Потому что технологии уже существовали. Как только мы запустили нашу программу измерений, поток данных сразу стал слишком большим для обработки и управления. Мы создали специальное программное обеспечение и платформу, которая помогла собрать воедино все, что мы накопили до сих пор, централизовать инфраструктурные, операционные данные и результаты измерений. В основном, нам удалось построить систему, которая достаточно эффективно представляет нам результаты анализа больших наборов данных".