Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Представитель SOCAR: Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 13:20
    Представитель SOCAR: Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность

    Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    Представитель SOCAR добавил, что хотя в начале пути к декарбонизации компания несколько отставала от конкурентов, наличие на рынке всех необходимых технологий дало ей преимущество: "Таким образом, даже немного запоздав, мы продвигались достаточно эффективно и быстро. Потому что технологии уже существовали. Как только мы запустили нашу программу измерений, поток данных сразу стал слишком большим для обработки и управления. Мы создали специальное программное обеспечение и платформу, которая помогла собрать воедино все, что мы накопили до сих пор, централизовать инфраструктурные, операционные данные и результаты измерений. В основном, нам удалось построить систему, которая достаточно эффективно представляет нам результаты анализа больших наборов данных".

    SOCAR Хикмет Абдуллаев BCAW2025
    SOCAR rəsmisi: "Dekarbonizasiya səyləri kommersiya dəyəri gətirir"
    SOCAR rep: Decarbonization efforts bring commercial value

    Последние новости

    13:43
    Фото

    Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Лукашенко

    Внешняя политика
    13:40

    Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по Газе

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственности

    Медиа
    13:39

    Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

    COP29
    13:37

    Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространства

    Другие страны
    13:34

    Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

    Другие страны
    13:30

    Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром Имановым

    Kультурная политика
    13:28
    Фото

    Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

    Командные
    13:24

    Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев

    Милли Меджлис
    Лента новостей