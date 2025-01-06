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Представитель ЕК: После прекращения поставок российского газа через Украину скачков цен на энергию в ЕС не наблюдается

Представитель ЕК: После прекращения поставок российского газа через Украину скачков цен на энергию в ЕС не наблюдается Скачки цен на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения поставок российского газа через Украину пока не наблюдаются.
Энергетика
6 января 2025 г. 16:24
Представитель ЕК: После прекращения поставок российского газа через Украину скачков цен на энергию в ЕС не наблюдается

Скачков цен на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения поставок российского газа через Украину пока не наблюдается.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы не увидели скачков цен в новом году, рынок остается стабильным", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Итконен подчеркнула, что ЕК внимательно следит за ситуацией вокруг цен на электроэнергию.

С 1 января 2025 года поставки российского газа в ЕС через территорию Украины прекращены ввиду решения Киева не продлевать с Москвой договор о транзите.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya qazının Avropaya tədarükü dayandırıldıqdan sonra Aİ-də enerji qiymətlərində artım müşahidə edilmir

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