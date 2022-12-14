О нас

Предложение нефти в мире упало впервые за 5 месяцев после снижения добычи в ОПЕК+

Предложение нефти в мире упало впервые за 5 месяцев после снижения добычи в ОПЕК+ Глобальное предложение нефти в ноябре текущего года впервые за пять месяцев сократилось на 190 тыс. баррелей в сутки после начала сокращения добычи странами Персидского залива в рамках сделки ОПЕК+.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 13:13
Предложение нефти в мире упало впервые за 5 месяцев после снижения добычи в ОПЕК+

Глобальное предложение нефти в ноябре текущего года впервые за пять месяцев сократилось на 190 тыс. баррелей в сутки после начала сокращения добычи странами Персидского залива в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировое предложение нефти сократилось на 190 тыс. баррелей, до 101,7 млн баррелей в сутки, после пятимесячного роста после того, как Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива уменьшили предложение в рамках новых квот по сделке ОПЕК+", - отмечается в отчете.

При этом в декабре ожидается еще большее сокращение предложения на фоне введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС и введения потолка цен странами G7.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке World oil supply falls breaking five-month uptrend
Версия на азербайджанском языке Dünyada neft təklifi son 5 ayda ilk dəfə azalıb

Другие новости из категории

Эрдоган: Турция готова к сотрудничеству с Туркменистаном и Азербайджаном на Каспии
Эрдоган: Турция готова к сотрудничеству с Туркменистаном и Азербайджаном на Каспии
14 декабря 2022 г. 13:50
МЭА: Нефтяные запасы ОЭСР были ниже средних за 5 лет в октябре
МЭА: Нефтяные запасы ОЭСР были ниже средних за 5 лет в октябре
14 декабря 2022 г. 13:31
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022-2023 годах
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022-2023 годах
14 декабря 2022 г. 13:23
Азеригаз ответил на очередную провокацию армян
"Азеригаз" ответил на очередную провокацию армян
14 декабря 2022 г. 13:17
Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергосетей
Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергосетей
14 декабря 2022 г. 12:04
Узбекистан купит у Туркменистана 1,5 млрд кубометров газа
Узбекистан купит у Туркменистана 1,5 млрд кубометров газа
14 декабря 2022 г. 11:49
Министры энергетики Азербайджана, Турции и Туркменистана провели переговоры
Министры энергетики Азербайджана, Турции и Туркменистана провели переговоры
14 декабря 2022 г. 11:01
Нефть подешевела после роста в течение двух дней
Нефть подешевела после роста в течение двух дней
14 декабря 2022 г. 10:13
ОПЕК увеличил прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году
ОПЕК увеличил прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году
14 декабря 2022 г. 10:01
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 83 доллара
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 83 доллара
14 декабря 2022 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi