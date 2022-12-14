Предложение нефти в мире упало впервые за 5 месяцев после снижения добычи в ОПЕК+

Глобальное предложение нефти в ноябре текущего года впервые за пять месяцев сократилось на 190 тыс. баррелей в сутки после начала сокращения добычи странами Персидского залива в рамках сделки ОПЕК+.

Глобальное предложение нефти в ноябре текущего года впервые за пять месяцев сократилось на 190 тыс. баррелей в сутки после начала сокращения добычи странами Персидского залива в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировое предложение нефти сократилось на 190 тыс. баррелей, до 101,7 млн баррелей в сутки, после пятимесячного роста после того, как Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива уменьшили предложение в рамках новых квот по сделке ОПЕК+", - отмечается в отчете.

При этом в декабре ожидается еще большее сокращение предложения на фоне введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС и введения потолка цен странами G7.