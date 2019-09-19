Потребление газа в Азербайджане вырастет более чем на 10% в 2019-2020 годах

Потребление газа в Азербайджане превысит 14 млрд кубометров как в текущем, так и в следующем году.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции партии "Ени Азербайджан" (YAP).

Министр напомнил, что в 2018 году потребление газа составило 12,6 млрд кубометров: "Работы, которые будут проводиться на газоконденсатном месторождении "Абшерон", перспективных структурах "Шафаг-Асиман", "Бабек", месторождениях "Умид" и "Карабах" в 2019-2023 годах, позволяют обеспечить беспрерывное газоснабжение страны в будущем".