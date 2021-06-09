Поступления в ГНФАР от разработки "Балаханы" выросли за счет роста цен на нефть

В 2020 году фактическая добыча на блоке сухопутных нефтяных месторождений Азербайджана "Балаханы" составила 1,57 млн баррелей, что равно 99,4% относительно прогноза (1,58 млн баррелей).

В 2020 году фактическая добыча на блоке сухопутных нефтяных месторождений Азербайджана "Балаханы" составила 1,57 млн баррелей, что равно 99,4% относительно прогноза (1,58 млн баррелей).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2020 год.

По этим месторождениям в ГНФАР поступило средств на сумму 6,26 млн долларов США, что на 46,95% больше предусмотренных в бюджете средств на сумму 4,26 млн долларов. Это связано с тем, что в 2020 году не сформировался налог на прибыль операционной компании, а цены на нефть выросли в конце 2020 года.

Нефтегазовое месторождение "Балаханы-Сабунчи-Рамана" расположено в 12 км к северо-востоку от Баку. Месторождение было открыто почти в 1869 году и эксплуатируется с 1871 года. В эксплуатационном фонде 1 124 скважины, а в фонде недействующих скважин - 328.

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Балаханы-Сабунчи-Рамана" находится в 12 км к северо-востоку от Баку. Площадь, занимаемая месторождением, составляет 10 км в длину и 3 км в ширину. Это месторождение было открыто в 1869 году и эксплуатируется с 1871 года. В эксплуатационном фонде 1 124 скважины, а в фонде неактивных скважин - 328.

Месторождение разрабатывается Нефтегазодобывающим управлением "Балаханынефть" (структура SOCAR). В 2010 году SOCAR и германская компания UGE-Lanser PTI подписали 25-летнее соглашение о разведке, реабилитации, разработке и добыче с блока, включающего месторождения Балаханы, Сабунчи, Рамана и Кюрдаханы. Контрактная площадь составляет 16,14 кв. км. Доля SOCAR составляет 25%, а Lancer - 75%.