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Поставки газа из РФ в Европу 9 августа составят чуть выше 42 млн кубометров

Поставки газа из РФ в Европу 9 августа составят чуть выше 42 млн кубометров Поставки газа через Украину и по "Северному потоку" ожидаются на уровне предыдущих дней 9 августа.
Энергетика
9 августа 2022 г. 10:37
Поставки газа из РФ в Европу 9 августа составят чуть выше 42 млн кубометров

Поставки газа через Украину и по "Северному потоку" ожидаются на уровне предыдущих дней 9 августа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов.

"Оператор ГТС Украины" сообщил о том, что заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" на вторник составляет 42,1 млн кубометров. На уровне 40-42 млн показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся.

По данным Nord Stream AG, поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне 31 млн кубометров. Причем прокачка по нему начала снижаться с середины июня, а в очередной раз это произошло 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Санкции Запада мешают разрешить ситуацию на "Северном потоке", в итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 млн кубометров в сутки.

Евросоюз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПГХ). По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, европейские ПГХ на конец газовых суток 7 августа (завершились 8 августа) заполнены на 72,01%, прирост за сутки составил 0,47 процентного пункта. Всего запасы ПГХ ЕС составляют почти 72,72 млрд кубометров газа.

Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.

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Версия на английском языке Russian gas supplies to Europe to be just over 42 million cubic meters on Aug. 9

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