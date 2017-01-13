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    Поставки азербайджанской нефти в Азию в этом месяце достигли рекордных объемов

    В Азию отправлено 11 млн баррелей азербайджанской нефти

    Баку.13 января.REPORT.AZ/ В этом месяце в Азию отправлены рекордные объемы азербайджанской нефти – 11 млн баррелей.

    Как сообщает Report, эти данные приводит агентство Reuters.

    По информации, в связи с нехваткой нефти, которая может возникнуть из-за сокращения нефтедобычи странами ОПЕК, европейские и китайские трейдеры в этом месяце обеспечили поставки в Азию рекордных объемов североморской и азербайджанской нефти – 22 млн баррелей.

    Сырая североморская нефть была закуплена в тех же объемах, что и азербайджанская. Сейчас она либо отгружена с танкеров, либо находится уже на пути в Азию.

    “Азия нуждается в сырой нефти. Европа же имеет эту нефть. Сокращение нефтедобычи привело к подорожанию нефти, таким образом, транспортировка европейской нефти в Азию стала выгодной”, - отметил один из трейдеров.

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