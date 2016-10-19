Посол: Возобновление проекта поставки азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Броды является взаимовыгодным для обеих стран

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Возобновление проекта поставки нефти по трубопроводу Одесса-Броды является взаимовыгодным для обеих стран, и я думаю, что он будет одним из многих составляющих всего комплекса сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев в ходе встречи с представителем Caspian Energy International Media Group.

Он напомнил, что в Баку были обсуждены возможности поставок Азербайджаном энергоресурсов в Украину и в этом контексте рассматривается возможность поставок углеводородов по трубопроводу Одесса-Броды.

Говоря о двусторонних связях между государствами, А.Худиев сказал, что недавние переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Украины Петром Порошенко в Баку придали импульс новым возможностям азербайджано-украинского сотрудничества в области энергетики, торговли, сельского хозяйства, военно-технического сотрудничества, началась усиленная подготовка к целому ряду амбициозных проектов в разных областях.

"В настоящее время идет работа по выполнению принятых решений азербайджано-украинской межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству. Укрепляется взаимодействие в сельскохозяйственной отрасли, рассматриваются возможности увеличения объема поставок плодоовощной продукции, а также создания соответствующих совместных предприятий для их переработки на территории обоих государств. Мы очень заинтересованы в повышении экспорта азербайджанской продукции в Украину", - продолжил посол.

В ходе визита Азер Худиев отметил важность расширения информационного сотрудничества между двумя странами и особую роль в этом международных СМИ, таких, как Caspian Energy. Дипломат подчеркнул актуальность проведения в Баку четвертого международного Caspian Energy Forum и участия в нем украинских компаний.