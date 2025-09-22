Посол: Ташкент заинтересован в совместных c Баку проектах по глубокой нефтепереработке - ЭКСКЛЮЗИВ

Узбекистан заинтересован в проектах по глубокой переработке нефтепродуктов с Азербайджаном.

Об этом заявил Report посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

"Мы привлекаем SOCAR к проектам в Узбекистане. Но мы бы хотели работать в проектах по глубокой переработки нефтепродуктов. На сегодняшний день у нас реализуются инициативы примерно по 20 направлениям экономики, включая нефтяную и газовую отрасли", - отметил он.

По его словам, с азербайджанскими компаниями прорабатываются многочисленные проекты во всех отраслях: химия, нефтегазовая промышленность, машиностроение, производство и продажа строительных материалов, включая поставки в Карабах.

"Сейчас для этого есть большие возможности. Наши компании проявляют высокий интерес, и мы планируем открыть складские помещения, а также круглогодичный центр продаж, выставки и ярмарки строительных материалов", - добавил Ашрафханов.

Он уточнил, что уже ведется работа по нескольким направлениям: торговый дом для текстиля, отдельные торговые дома и складские помещения для строительных материалов, а также общий центр по продуктам сельского хозяйства.