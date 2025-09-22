Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Посол: Ташкент заинтересован в совместных c Баку проектах по глубокой нефтепереработке - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 12:15
    Посол: Ташкент заинтересован в совместных c Баку проектах по глубокой нефтепереработке - ЭКСКЛЮЗИВ

    Узбекистан заинтересован в проектах по глубокой переработке нефтепродуктов с Азербайджаном.

    Об этом заявил Report посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "Мы привлекаем SOCAR к проектам в Узбекистане. Но мы бы хотели работать в проектах по глубокой переработки нефтепродуктов. На сегодняшний день у нас реализуются инициативы примерно по 20 направлениям экономики, включая нефтяную и газовую отрасли", - отметил он.

    По его словам, с азербайджанскими компаниями прорабатываются многочисленные проекты во всех отраслях: химия, нефтегазовая промышленность, машиностроение, производство и продажа строительных материалов, включая поставки в Карабах.

    "Сейчас для этого есть большие возможности. Наши компании проявляют высокий интерес, и мы планируем открыть складские помещения, а также круглогодичный центр продаж, выставки и ярмарки строительных материалов", - добавил Ашрафханов.

    Он уточнил, что уже ведется работа по нескольким направлениям: торговый дом для текстиля, отдельные торговые дома и складские помещения для строительных материалов, а также общий центр по продуктам сельского хозяйства.

    Азербайджан Узбекистан посол Бахром Ашрафханов нефтепереработка AIIF 2025
    Səfir: "Özbəkistan Azərbaycanla neft məhsullarının dərin emalı üzrə birgə layihələrdə maraqlıdır" - EKSKLÜZİV
    Ambassador: Tashkent Interested in joint deep oil refining projects with Baku – EXCLUSIVE

    Последние новости

    12:54

    Секретарь Совбеза Армении не стал комментировать визит главы СНБ в Баку

    В регионе
    12:50

    AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадках

    Инфраструктура
    12:48

    Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

    В регионе
    12:46

    Посол КНР: Китай придает особое значение сотрудничеству с Южным Кавказом и ЦА

    Внешняя политика
    12:33

    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

    Шоу-бизнес
    12:33

    Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси

    Армия
    12:31

    Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетики

    Энергетика
    12:31

    В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 стран

    Внутренняя политика
    12:28

    Анар Рзаев: Внедрение новых механизмов поможет обеспечить работу автобусных маршрутов до полуночи

    Инфраструктура
    Лента новостей