Посол: Для роста поставок газа из Азербайджана в Европу необходимы долгосрочные контракты

Любое немедленное увеличение поставок газа из Азербайджана будет носить ограниченный характер, а значительное увеличение объемов требует от европейских покупателей подписания долгосрочных газовых контрактов.

Любое немедленное увеличение поставок газа из Азербайджана будет носить ограниченный характер, а значительное увеличение объемов требует подписания долгосрочных газовых контрактов.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью Bloomberg.

Основной причиной необходимости подписания долгосрочных газовых контрактов Сулейманов назвал необходимость крупных инвестиций и больших усилий на создание энергетической инфраструктуры.

По его словам, Азербайджан готов поставлять в Европу дополнительные объемы газа, но они не могут заменить главного поставщика - Россию.

«Если возникнет острая необходимость, как мы это видели в Турции, некоторые дополнительные объемы, конечно, могут быть предоставлены», — сказал Сулейманов добавив, что "азербайджанские объемы не будут равны российским, это очевидно».

Сулейманов отметил, что Азербайджан может добывать больше газа и расширять свой Южный газовый коридор, систему поставок, на строительство которой ушло более семи лет и 33 миллиарда долларов. Азербайджан также может направлять потоки из Туркменистана, поскольку две страны намерены разрабатывать ранее спорное месторождение в Каспийском море.

По словам Сулейманова, в заседании Южного газового коридора примут участие представители Великобритании, США, ЕС и Турции.

«Мы не рассматриваем энергетическую безопасность и потенциальное расширение инфраструктуры и увеличение объемов поставок через призму краткосрочного кризиса, вы не можете добиться успеха в этом с краткосрочными мандатами», — сказал Сулейманов. - «Это долгосрочное планирование, процесс, не так чтобы, кто-то появляется и говорит: «Дай мне больше газа».

Европейские цены на газ выросли более, чем втрое в прошлом году, поскольку спрос на потребление газа вырос при дефиците предложения. Добыча на континенте снижалась в течение многих лет, Россия ограничила поставки с лета, а снижение производства возобновляемых источников энергии заставило страны, включая Францию и Германию полагаться на уголь и даже на мазут.

«Сейчас добыча угля, вероятно, за пару месяцев загрязнила воздух больше, чем газ за годы», — сказал Сулейманов.