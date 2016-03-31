​Посол Турции: Украина может присоединиться к TANAP

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Украина может присоединиться к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезел в своем выступлении на форуме Capturing new markets в Киеве.

По словам посла, совместный проект Азербайджана и Турции - TANAP будет сдан в эксплуатацию в 2019 году.

"С 1 января этого года Россия ввела эмбарго на турецкие товары, однако это не повлияло на турецко-украинские отношения. "Турецкие авиалинии" удвоили количество полетов в украинские города. С завтрашнего дня (сегодня - ред.) запускается авиарейс Стамбул-Ивано-Франковск", - отметил Й.Д.Тезел.

Отметим, что Россия обеспечивает большую часть спроса Украины на природный газ.