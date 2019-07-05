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Посол: США поддерживают вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

​Посол:США поддерживают вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы
© Report / Firi Salim

"Мы выражаем свою поддержку вкладу Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы и мира".

Как сообщает Report, об этом на симпозиуме по Региональной энергетической безопасности в университете ADA заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Мы выражаем свою поддержку вкладу Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и мира. С этой точки зрения Азербайджан является единственным альтернативным российскому газу поставщиком для Европы в направлении "Восток-Запад". В частности США поддерживают проект "Южного газового коридора" и все вовлеченные в него компании", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что США со дня обретения Азербайджаном независимости всегда поддерживали независимость, стабильность и процветание страны, сотрудничая во всех сферах экономики и политики: "Важным фактором в обеспечении энергобезопасности Азербайджана и Европы является борьба с кибер угрозами. Мы рекомендуем Азербайджану сделать этот вопрос приоритетным. ЮГК поможет Азербайджану укрепить двусторонние отношения со многими странами Европы".

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