Посол: Создание зеленого общества является важным вызовом для всего мира

Создание зеленого общества в ближайшие годы является важным вызовом не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Создание зеленого общества в ближайшие годы является важным вызовом не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя на официальном приеме по случаю государственного праздника Японии.

Дипломат напомнил, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

"С нетерпением жду ведущей роли Азербайджана в решении этих проблем, особенно в таких областях, как энергетическая политика. Япония, используя свой опыт, технологические возможности и навыки, сможет в будущем оказать поддержку в решении этих проблем", - сказал посол.