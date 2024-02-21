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Посол: Создание зеленого общества является важным вызовом для всего мира

Посол: Создание зеленого общества является важным вызовом для всего мира Создание зеленого общества в ближайшие годы является важным вызовом не только для Азербайджана, но и для всего мира.
Энергетика
21 февраля 2024 г. 19:54
Посол: Создание зеленого общества является важным вызовом для всего мира

Создание зеленого общества в ближайшие годы является важным вызовом не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя на официальном приеме по случаю государственного праздника Японии.

Дипломат напомнил, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

"С нетерпением жду ведущей роли Азербайджана в решении этих проблем, особенно в таких областях, как энергетическая политика. Япония, используя свой опыт, технологические возможности и навыки, сможет в будущем оказать поддержку в решении этих проблем", - сказал посол.

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Версия на английском языке Envoy: Creating green society important challenge for whole world
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycanın enerji siyasəti kimi sahələrdə qabaqcıl rolunu səbirsizliklə gözləyirəm

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