Посол РФ в Анкаре: Эксперты начали обсуждать проект газового хаба в Турции

Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне.

Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне.

Как передает Report, об этом в интервью турецкой газете Dünya заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе важны детали. По словам Ерхова, посольство РФ будет проинформировано, как только будут достигнуты договоренности.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

Спустя несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой о создании в Турции газового хаба для снабжения Европы топливом.