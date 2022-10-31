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Посол РФ в Анкаре: Эксперты начали обсуждать проект газового хаба в Турции

Посол РФ в Анкаре: Эксперты начали обсуждать проект газового хаба в Турции Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне.
Энергетика
31 октября 2022 г. 09:33
Посол РФ в Анкаре: Эксперты начали обсуждать проект газового хаба в Турции

Россия и Турция уже приступили к обсуждению вопроса создания газового хаба на экспертном уровне.

Как передает Report, об этом в интервью турецкой газете Dünya заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе важны детали. По словам Ерхова, посольство РФ будет проинформировано, как только будут достигнуты договоренности.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

Спустя несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой о создании в Турции газового хаба для снабжения Европы топливом.

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Версия на английском языке Russian envoy to Ankara: Experts start discussing gas hub project in Turkiye

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