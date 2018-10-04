Посол: Германия поддерживает проект Южного газового коридора

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Германия добились больших успехов во многих сферах, в частности и в политике.

Как передает Report, об этом на официальном приеме по случаю Национального единства Германии заявил журналистам посол Федеративной Республики Германия в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"Об этом говорит и недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель. В политической сфере мы сотрудничаем на уровне парламентов и правительств. В экономической области отношения также оцениваем как очень высокие. Как вы знаете, Германия поддерживает проект Южного газового коридора", - отметил он.

Посол также отметил важность культурных связей между двумя странами: "С каждым днем растет интерес к немецкому языку. С прошлого года начал функционировать культурный центр Гёте".