Посол: Азербайджан является важным стратегическим партнером для Болгарии

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным стратегическим партнером для Болгарии. Как сообщает Report, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Азербайджане и Туркменистане Майя Христова в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group.

В ходе встречи посол отметила важность развития информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club и Caspian Energy. "С Азербайджаном мы имеем очень глубокие традиционные хорошие отношения, мы развиваем сотрудничество в сферах экономики, энергетики, культуры и гуманитарной сфере", - отметила М.Христова.

Она выразила благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за поддержку в восстановлении старого города Велико-Тырнова: "Для нас это многое значит. Очень трудно передать словами то, что мы чувствуем. Это было сделано с душой, я хочу передать большую любовь болгарского народа к азербайджанскому народу и лично к Мехрибан ханум Алиевой".

Рассматривая возможности сотрудничества со странами каспийского региона, Майя Христова подчеркнула, что сотрудничество наших стран в энергетическом секторе носит стратегический характер. "Болгария удовлетворена сильной поддержкой Азербайджана в переговорах с консорциумом "Шах Дениз", благодаря чему заключен долгосрочный контракт на поставки природного газа в Болгарию со второй стадии проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" начиная с 2020 года в объеме 1 млрд кубометров в год", - сказала посол.

Она напомнила, что 13 ноября 2009 года в Софии был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики между министерствами энергетики обеих стран; а чуть ранее меморандумы о взаимопонимании между SOCAR и Болгарским энергетическим холдингом, SOCAR и "Булгартрансгаз".

"Важным и успешным инструментом для развития энергетического сотрудничества между нашими странами является также Совместная нефтяная и газовая рабочая группа между Болгарией и Азербайджаном, где сторонами выступают министерство энергетики Болгарии, Болгарский энергетический холдинг и SOCAR", - продолжила она.

Майя Христова отметила интенсивную динамику политического и экономического сотрудничества между Болгарией и Туркменистаном: "Можно с удовлетворением отметить, что в период с 2015 по 2016 год обе страны обменялись важными государственными визитами, которые внесли свой вклад в поддержку регулярного диалога и открытия новых направлений сотрудничества".

Говоря о формировании болгарского газового хаба, посол подчеркнула: "При формировании хаба ожидается, что источников газа должно быть много. Должны быть поставки из России, интерконнектора от Греции и других энергетических терминалов, которые смогут присоединиться к этому хабу".

Посол отметила успешную работу межправительственной комиссии между Азербайджаном и Болгарией, подчеркнув, что между сторонами подписано более 60 двусторонних документов.