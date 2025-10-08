Послы стран ЕС согласовали план отказа от нефти из РФ к 2028 году
Энергетика
- 08 октября, 2025
- 17:13
Послы стран ЕС согласовали направление законопроекта об отказе от нефти и газа из России к 2028 году на одобрение министрам на встрече 20 октября.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источники.
"План ЕС по ускорению отказа от российской энергетики преодолел первое препятствие... На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября", - сообщает агентство.
