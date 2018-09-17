Пошлина на экспорт российской нефти повысится

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ С 1 октября пошлина на экспорт нефти из России повысится на 7,5 долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявило министерство финансов России. Таким образом, цена за тонну нефти составит до 137,5 долларов за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на этом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов.

Пошлина на сжиженный газ повысится до 27,6 доллара за тонну, на чистые фракции сжиженного углеводородного газа (СУГ) - до 10,9 доллара. На высоковязкую нефть в октябре пошлина вырастет с 21,4 доллара до 22,7 доллара за тонну.