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    Помпео: TAP позволит снизить зависимость Греции от российского газа

    Снижение зависимости от российского газа сближает Грецию с США

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Ввод в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) позволит снизить зависимость Греции от российского газа.

    Как передает Report, об этом заявил глава Госдепа США Майкл Помпео 13 декабря по итогам переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Катругалосом.

    «Диверсификации энергетических потоков», достигнутая Грецией благодаря ТАР, позволит снизить зависимость южного региона Европы от российского газа. Помимо Греции, меньше зависеть от России сможет и Болгария, отметил Помпео.

    Трансадриатический газопровод имеет проектную мощность до 20 миллиардов куб. м. газа, который должен поставлять из Азербайджана через Грузию и Турцию в южную Европу. Планируемый срок ввода — 2020 год.

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