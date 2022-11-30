Польская Orlen продала Saudi Aramco долю в Гданьском НПЗ

Польский нефтехимический концерн Orlen завершил сделку по продаже государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ.

Польский нефтехимический концерн Orlen завершил сделку по продаже государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ.

Как передает Report, об этом сообщает Orlen.

Продажа части акций Гданьского НПЗ и некоторых других активов была одним из антимонопольных условий поглощения Orlen другого польского концерна Lotos.

"Orlen завершил сделки с Saudi Aramco в области нефтеперерабатывающего завода и реактивного топлива в связи со слиянием с группой Lotos", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках сделки "Orlen сохранила 70% доли в Гданьском НПЗ с общей перерабатывающей мощностью 210 тыс. баррелей в день". Saudi Aramco же будет владеть 30% акций НПЗ, 100% его оптового бизнеса и 50% бизнеса в области реактивного топлива в BP Europa SE, работающих в семи польских аэропортах.

Кроме того, стороны заключили соглашение, по которому Saudi Aramco будет поставлять сырье, покрывающее около 45% спроса Orlen Group на нефть.

Также PKN Orlen, Aramco и саудовская Sabic подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического обоснования и технического анализа для потенциального совместного нефтехимического проекта в Гданьске.