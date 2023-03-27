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Польша к 2040 году планирует сократить долю угля в энергетике до 8%

Польша к 2040 году планирует сократить долю угля в энергетике до 8% Власти Польши планируют к 2040 году сократить долю угля в энергетике с текущих 77% до 8%, возобновляемые источники энергии к этому времени будут обеспечивать 50% потребности в этой области.
Энергетика
27 марта 2023 г. 12:01
Польша к 2040 году планирует сократить долю угля в энергетике до 8%

Власти Польши планируют к 2040 году сократить долю угля в энергетике с текущих 77% до 8%, возобновляемые источники энергии к этому времени будут обеспечивать 50% потребности в этой области.

Как передает Report, об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на проект министерства климата и окружающей среды республики.

На зеленую трансформацию польское правительство намерено выделить 726 млрд злотых (почти 170 млрд долларов). 86% этой суммы пойдет на инвестиции в АЭС, ветряную энергетику и фотовольтаику. Планируется, что более 50% энергии через 17 лет Польша будет получать из возобновляемых источников энергии.

В 2040 году, как ожидается, доля возобновляемых источников энергии и атомной энергетики составит 50,8% и 22,6% соответственно. В свою очередь, доля угля, который был основой польской энергетики почти 100 лет, сократится до 8%.

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Версия на английском языке Poland to reduce share of coal in energy sector to 8%

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