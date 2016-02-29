​Подписана совместная декларация по итогам бакинского заседания Консультативного совета проекта Южного газового коридора

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня по итогам второго заседания Консультативного совета проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) принята совместная декларация.

Как сообщает Report, на церемонии подписания принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Совместная декларация подписана участниками заседания Консультативного совета министров энергетики стран-участниц проекта "Южный газовый коридор".

В декларации высоко оценены достижения в направлении реализации проекта ЮГК в течение прошедшего с первого заседания Консультативного совета периода, состоявшегося 12 февраля прошлого года.

Отмечается, что полученные результаты служат достижению стратегических целей путем создания условий для своевременной и успешной реализации проекта ЮГК. Также оцениваются нынешние и перспективные возможности расширения проекта за пределы Европейского Союза, в том числе в направлении Балкан. В этих целях особое внимание уделяется газовому интерконнектору Греция-Болгария и Ионическо-Адриатическому газопроводу.