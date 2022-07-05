Подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз"

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и узбекской компанией “Узбекнефтегаз” подписана дорожная карта по расширению сотрудничества.

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и узбекской компанией “Узбекнефтегаз” подписана дорожная карта по расширению сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в Twitter первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф.

Ровшан Наджаф отметил, что на встрече с председателем правления ОАО "Узбекнефтегаз" Мехриддином Абдуллаевым была подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между двумя компаниями.