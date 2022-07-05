О нас

Подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз"

Подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз" Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и узбекской компанией “Узбекнефтегаз” подписана дорожная карта по расширению сотрудничества.
Энергетика
5 июля 2022 г. 15:21
Подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между SOCAR и Узбекнефтегаз

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и узбекской компанией “Узбекнефтегаз” подписана дорожная карта по расширению сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в Twitter первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф.

Ровшан Наджаф отметил, что на встрече с председателем правления ОАО "Узбекнефтегаз" Мехриддином Абдуллаевым была подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между двумя компаниями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR, Uzbekneftegaz ink roadmap to expand co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Özbəkneftqaz” arasında yol xəritəsi imzalanıb

Самое читаемое

Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi