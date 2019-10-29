Доцент кафедры экономики РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что под санкциями США находится треть мировых запасов нефти.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей. При этом Венесуэла располагает 298,4 млрд баррелями.

Кроме того, Иран имеет 157,8 млрд баррелей, а Россия – 80 млрд баррелей.

Эксперт отметила, что при подсчете объемов запасов нефти в данных странах их доля составит 51% от ТОП-30 государств-лидеров по этому показателю.

Она добавила, что доля общемировых запасов нефти при этом будет 33%.