 Наверх

Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти

Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что под санкциями США находится треть мировых запасов нефти. 

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей. При этом Венесуэла располагает 298,4 млрд баррелями.

Кроме того, Иран имеет 157,8 млрд баррелей, а Россия – 80 млрд баррелей.

Эксперт отметила, что при подсчете объемов запасов нефти в данных странах их доля составит 51% от ТОП-30 государств-лидеров по этому показателю.

Она добавила, что доля общемировых запасов нефти при этом будет 33%.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!