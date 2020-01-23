​По трубопроводу Баку-Супса прокачано 3,75 млн тонн нефти

По трубопроводу Баку-Супса (Западный экспортный трубопровод) экспортировано 3 750,4 тыс. тонн сырой нефти в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики за 2019 год.

В 2018 году объемы экспорта составили 3 750,8 тыс. тонн.

Сырая нефть с каспийских нефтяных месторождений транспортируется по Западному экспортному трубопроводу к побережью Черного моря, где загружается на танкеры и отправляется на европейские рынки через Босфорский пролив.

Трубопровод протяженностью 829 км пролегает от Сангачальского терминала вблизи Баку до терминала Супса на черноморском побережье Грузии через территории Азербайджана и Грузии.

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) является владельцем трубопровода и эксплуатирует его от имени партнеров Соглашения о разделе продукции по "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли"(АЧГ).

Строительство нефтепровода началось после ратификации межправительственного соглашения между Азербайджаном и Грузией в апреле 1996 года и закончилось в ноябре 1998 года. Трубопровод введен в строй в феврале 1999 года, а открытие терминала в Супсе состоялось 17 апреля того же года.