По магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 30,9 млн тонн нефти за 9 месяцев

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 30 881,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,5% общего объема транспортируемой нефти. За 9 месяцев текущего года по данному трубопроводу транспортировано 25 153,8 тыс. тонн нефти, что на 0,3% ниже показателя за прошлый год.

За этот период по BTC прокачано 4 785,8 тыс. тонн транзитной нефти, что на 0,4% меньше, чем в 2017 году.