По BTC транспортировано более 20 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 264 511 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в январе-сентябре транспортирована 20 326 791 тонна нефти, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 октября 2017 года в BTC закачано 341 864 853 тонны нефти.

Помимо этого, в августе 2017 года по трубопроводу BTC прокачана 491 931 тонна туркменской нефти, что на 31% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).