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    В прошлом месяце по BTC было транспортировано 2,4 млн тонн азербайджанской нефти

    За январь-июль текущего года по трубопроводу прокачано 15 577 521 тонны нефти

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В июле 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 403 234 тонны азербайджанской нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), за январь-июль текущего года по BTC транспортировано 15 577 521 тонны нефти.

    В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 августа 2017 года в BTC закачано 337 115 583 тонн нефти.

    Помимо этого, в мае 2017 года по трубопроводу BTC прокачано 486 269 тонн туркменской нефти.

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