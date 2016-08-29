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    Petronas будет проводить разведывательные работы на структуре "Гошадаш"

    Хошбяхт Юсифзаде: Если будут результаты, мы углубим исследование

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Малазийская компания Petronas проведет разведывательные работы на перспективной структуре "Гошадаш" Азербайджана. Как передает Report, об этом заявил журналистам первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде.

    По словам Х.Юсифзаде, исследование продолжится в зависимости от результата работ: "Пока проводятся общие работы. Если результаты будут хорошими, мы начнем переговоры с Petronas".

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