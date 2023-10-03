Petkim приобрел 12% акций нефтеперерабатывающего завода STAR

Актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - нефтехимический комплекс Petkim завершил приобретение 12%-ной доли нефтеперерабатывающего завода STAR.

Актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - нефтехимический комплекс Petkim завершил приобретение 12%-ной доли нефтеперерабатывающего завода STAR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую платформу по информированию общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

Таким образом Petkim стал косвенным акционером НПЗ STAR.

Согласно информации, сделка по покупке акций, объявленная Petkim в 2018 году, завершилась 2 октября при соблюдении всех условий: "Благодаря сделке по покупке акций Petkim косвенно стал 12%-ным акционером компании STAR Rafineri A.Ş. Сумма сделки составила 480 млн долларов США.

Отмечается, что эта сделка повлияет на консолидированную финансовую отчетность Petkim, начиная с четвертого квартала этого года.

Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций Petkim Petrokimya Holding - ведущего нефтехимического комплекса Турции. На комплексе производится этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другие нефтехимические продукты, которые используются в производстве пластика, текстильных изделий, а также других потребительских и промышленных товаров.