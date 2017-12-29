Первые бонусы по новому соглашению АЧГ будут выплачены Азербайджану в конце января

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Иностранные инвесторы 31 января выплатят Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) первую часть бонуса на сумму 450 млн долларов или 774 млн манатов в рамках нового соглашения по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении о бюджете ГНФАР на 2018 год", подготовленном Счетной палатой.

Бонусные платежи по нефтегазовым соглашениям в 2018 году прогнозируются в размере 450,1 млн долларов или 774,17 млн манатов, что превышает соответствующий показатель 2016 года на 774,1 млн в манатном выражении, и прогнозный и ожидаемый показатель 2017 года - на 771,8 млн манатов.

Согласно ст. 29.2 обновленного соглашения о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ, в 2018-2025 гг. общая сумма платежей составит 3,6 млрд долларов.

Прогнозируется, что в рамках соглашения по месторождению "Шахдениз" в 2018 году бонусные выплаты составят 0,1 млн долларов или 172 тыс. манатов.

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений АЧГ. Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu- 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.