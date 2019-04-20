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В конце 2019 года будет пробурена первая оценочная скважина на месторождении "Карабах"

Первую оценочную скважину на "Карабах" пробурят в конце года

В конце 2019 года планируется пробурить первую оценочную скважину на месторождении "Карабах", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании "Equinor".

Согласно сообщению, после завершения работ очередная разведочная скважина будет пробурена на контрактном участке блока месторождений "Карабах – Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара".

Отметим, что 30 мая 2018 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Statoil Azerbaijan, входящая в состав норвежской группы Equinor, подписали "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия.

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